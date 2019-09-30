هند صبري: شعري في “نورا تحلم” عزلني عن البشر

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة التونسية هند صبري عن معاناتها أثناء تصوير فيلم “نورا تحلم” بسبب مظهر شعرها والقصّة التي اعتمدتها لأهداف درامية خلال تلك الفترة.

وقالت صبري، في تصريحات صحفية لها، إن دورها بالفيلم تطلب تسريح شعرها بطريقة معينة، ما جعلها تلتزم منزلها ومواقع التصوير بدون الخروج منهما بحسب قولها، مضيفة: “شكلي كان غريب ومش حلو خالص، ولكني لا ألتفت لذلك طالما أن الشخصية تتطلب ذلك”.

وأوضحت أنها حصلت علي راحة لمدة 3 أيام عقب انتهاء تصوير الفيلم، وبدأت بعدها أولى مشاهدها في الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق” داخل غرفة العزل بمستشفي العباسية في القاهرة، مشيرة إلي أنها شعرت بشيء غريب ينتابها من تداخل الشخصيتين التين يغلب عليهما الطابع النفسي.

يذكر أن هند صبري قد حصدت جائزة أفضل ممثلة بمهرجان الجونة السينمائي عن دورها في “نورا تحلم”، الذي شارك في بطولته كل من لطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وإيمان شريف وجمال ساسي وسيف الضريف، تأليف وإخراج هند بوجمعة.