دينا تكشف تفاصيل معاناتها من آلام الكلى

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الراقصة دينا عن تعرضها لوعكة صحية قبل أيام، بعد أن داهمتها آلام مبرحة في منطقة الكلى، ما استلزم خضوعها لعدد من التحاليل والأشعة للوقوف على طبيعة حالتها الصحية.
وفي تصريحات صحفية لها، قالت دينا إنها كانت تخشى من إصابتها بمرض خطير في الكلى، لكن نتائج التحاليل كشفت عن وجود حصى تسببت في شعورها بالآم شديدة.
وأكدت الفنانة أن حالتها الصحية شهدت تحسناً ملحوظاً وهي الآن تعيش حياتها بشكل طبيعي، كما تزاول مهنتها بإحياء حفلات الزفاف بشكل يومي.
وفي سياق مختلف، أعلنت دينا عدم تلقيها عروضاً في التمثيل خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة أنها لا تعرف السبب وراء “تلك الحالة الغريبة”، على حد وصفها.
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