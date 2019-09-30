مخرج فيلم “الجوكر” يخرج عن صمته ويرد على الانتقادات الموجهة إليه

متابعة بتجــــــــــرد: ينتظر الملايين حول العالم خلال أيام معدودة، طرح واحد من أهم أفلام 2019 وأكثرها إثارة للجدل “الجوكر”، الذي يرصد وللمرة الأولى على شاشة السينما، قصة أشهر شرير في عالم القصص الهزلية (الكوميكس)، وألد أعداء “باتمان”.

لكن واجه الفيلم قبل عرضه حملة هجوم في الولايات المتحدة، واتهامات له بالترويج للعنف ونشر الفوضى، وذلك بعد عدما كتبت عائلات ضحايا إطلاق النار عام 2012 في أورورا، كولورادو، في عرض منتصف الليل من فيلم “The Dark Knight Rises” ، تدين فيها العنف المسلح في أحداثه، التي يتناول مغامرة جديدة لـ”باتمان”، من إنتاج شركة “وارنر براذرز”.

وفي أحداث “الجوكر”، يتحول البطل “آرثر فليك” إلى “الجوكر” الخارج عن القانون، بعدما خرج عن مساره، وفقد السيطرة على نفسه، نتيجة تعرضه للعديد من الضغوطات في الحياة، ويصبح رسميا عميلا للفوضى.

وحذرت كبرى سلاسل دور العرض السينمائية في الولايات، مثل “إيه إم سي” و”لاندمارك من أنه “لن يسمح للجمهور بدخول أية أقنعة أو وجوه ملونة أو أزياء إلى داخل دور عرضها السينمائي أثناء مشاهدة الفيلم”، وذلك وسط مخاوف من احتمال نشوب أعمال عنف مرتبطة بطرح فيلم “الجوكر”.

مخرج “الجوكر” يدافع عنه

وفي أول رد منه على تلك الاتهامات، قال تود فيليبس مخرج “الجوكر:

“أنا مندهش … أليس هذا أمر جيد ان يتم إجراء هذه المناقشات حول الفيلم؟ أليس من الجيد أن تجرى هذه النقاشات حول هذه الأفلام، وعن العنف؟ لماذا يتم النظر لمثل هذه الأمور بأنه أمر سيء إذا أدى الفيلم إلى وجود حوارات ونقاشات حوله؟”.

وأكد تود فيليبس أنه إنه لم يتعمد على الإطلاق من خلال فيلمه “الجوكر” دفع الناس للعنف، أو يمجد أفعال “آرثر فليك” القاتلة، بحسب تصريحاته لموقع “ذا راب” السينمائي الأمريكي.

وأوضح أن فكرة الفيلم كانت منذ البداية، والتي شاركها مع بطل الفيلم، واكين فينيكس، هي جعل “الجوكر” فيلما حقيقيا بنكهة المجلات الهزلية (الكوميكس).

رد الشركة المنتجة

وفي سياق متصل، أعلنت شركة “وارنر براذرز” المنتجة لفيلم “الجوكر” “أنه لا يؤيد العنف من أي نوع”.

وقالت في بيان رسمي لها: “يمثل العنف المسلح في مجتمعنا الأمريكي قضية بالغة الأهمية، ونحن نقدم تعاطفنا العميق مع جميع الضحايا والأسر التي تأثرت بهذه المآسي، وشركتنا لها تاريخ طويل نع التبرع لضحايا العنف، بما في ذلك حادث أورورا عام 2012، وفي الأسابيع الأخيرة، انضمت شركتنا الأم إلى رجال الأعمال الآخرين من أجل دعوة صناع السياسة إلى سن تشريعات ثنائية الحزبية للتصدي لهذا الوباء”.

وذكر أحد النقاد عن فيلم “الجوكر” أنه “قد يشكل خطرا إذا شاهده الشخص الخطأ”.

وصفت الشركة المنتجة للفيلم “وارنر براذرز” فيلم “الجوكر” قبل بداية تصوير مشاهده، بأنه “استكشاف لرجل تجاهله المجتمع، كما أنه ليس دراسة شخصية جريئة فحسب، بل هو أيضا رواية تحذيرية واسعة بشكل كبير”.

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تصنيف رقابي صادم

وعلى خلاف كل الأفلام السابقة لـ”الجوكر” والتي كانت تحمل دائما تصنيف PG13″، فقد منحت جمعية الفيلم الأمريكية، فيلم “الجوكر” على تصنيف “R” (للكبار فقط)، بسبب احتوائه على مشاهد عنف ودماء، وهو نادرا ما يحدث في أفلام مقتبسة عن المجلات الهزلية.

تتناول أحداث الفيلم قصة مواطن أمريكي بسيط يدعى “آرثر فليك” يحاول كسب رزقه بداخل مدينة “غوثام” بإلقاء نكات ودعابات لا تلقى رواجا من الجمهور، ويتعرض للعديد من الإهانات والضغوطات النفسية التي تتسبب في خروجه عن مساره والتحول إلى “الجوكر”.

أبطال الفيلم

فيلم “الجوكر” من بطولة الممثل الأمريكي واكين فينيكس، الذي رشح من قبل لـ3 جوائز أوسكار، منها عن تجسيده لدور عدو راسل كرو في الفيلم الشهير “غلادياتور” من إنتاج عام 2000.

كما يشارك في بطولة فيلم “الجوكر”، الممثل الأمريكي الحائز على الأوسكار، روبرت دي نيرو، وزازي بيتس.

وأقر “فينيكس” أن فقدانه السريع لوزن كبير بسبب “الجوكر”، يعد جنونا ولكنه في المقابل ساعده في الوصول إلى الشخصية بطريقة مذهلة.

ميزانية الفيلم

وتعتبر ميزانية إنتاج فيلم “الجوكر” ضئيلة بالمقارنة مع ميزانيات أفلام الأخرى، إذ تكلف إنتاجه فقط 55 مليون دولار.

“الجوكر” يفتتح موسم الجوائز

ويرى العديد من النقاد والمتابعين للمشهد السينمائي، أن فيلم “الجوكر” افتتح موسم الجوائز مبكرا، خاصة بعد اقتناصه جائزة “الأسد الذهبي” في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بشهر أغسطس/آب الماضي.

كما أنه من المتوقع ألا يخرج الفيلم خاليا الوفاض حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في فبراير/شباط 2020، إذ من المتوقع أن تكون جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثل رئيسي من نصيبه.

وسيطرح فيلم “الجوكر” بدور العرض السينمائية في 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.