محمد هنيدي يستعين بـ”عندليب الدقي” للسخرية من تغريدة أحمد السقا

متابعة بتجـــــــــرد: مازح الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، صديقه، الممثل المصري، أحمد السقا، بعد نشر الأخير تغريدة لفتت انتباهه.

وشارك أحمد السقا الجمهور عبر “تويتر”، بصورتين له مع “هنيدي”، الفرق بينهما 20 عامًا، إذ أن الأولى التقطت في حفل زفاف هنيدي والثانية في مهرجان الجونة السينمائي الثالث.

واستعان محمد هنيدي، في سخريته من تغريدة أحمد السقا، بمقولة وردت في فيلمه الكوميدي “عندليب الدقي” حيث كتب: “20 سنة… ياااااه والله مروا عليا كأنهم 21 سنة”.

يشار إلى أن أحمد السقا شارك في تكريم محمد هنيدي عن مشواره الفني الطويل، خلال حفل ختام مهرجان الجونة، إلى جانب مؤسس المهرجان، رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس.