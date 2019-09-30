متابعة بتجـــــــــرد: مازح الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، صديقه، الممثل المصري، أحمد السقا، بعد نشر الأخير تغريدة لفتت انتباهه.
وشارك أحمد السقا الجمهور عبر “تويتر”، بصورتين له مع “هنيدي”، الفرق بينهما 20 عامًا، إذ أن الأولى التقطت في حفل زفاف هنيدي والثانية في مهرجان الجونة السينمائي الثالث.
واستعان محمد هنيدي، في سخريته من تغريدة أحمد السقا، بمقولة وردت في فيلمه الكوميدي “عندليب الدقي” حيث كتب: “20 سنة… ياااااه والله مروا عليا كأنهم 21 سنة”.
يشار إلى أن أحمد السقا شارك في تكريم محمد هنيدي عن مشواره الفني الطويل، خلال حفل ختام مهرجان الجونة، إلى جانب مؤسس المهرجان، رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد هنيدي يستعين بـ”عندليب الدقي” للسخرية من تغريدة أحمد السقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.