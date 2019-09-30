“آبل” تصدر تحذيرًا جديدًا يؤثر على الملايين من مستخدمي آيفون

متابعة بتجـــــــــــرد: أصدرت شركة “آبل” الأمريكية تحذيرا رسميا جديدا سيؤثر على الملايين من مستخدمي هواتف “آيفون” الذكية.

وقالت الشركة في وثيقة دعم جديدة بعنوان “بشأن شاشات آيفون الأصلية”، وتشمل تحذيرات جديدة لملاك هواتف “آيفون 11″ و”آيفون 11 برو” و”آيفون 11 برو ماكس” الجديدة، إذا لم يستعينوا بفني معتمد من “آبل” لإصلاح أو استبدال شاشة تالفة، لأن هذا قد يكون له آثار خطيرة.

وشرحت “آبل” في وثيقتها أن شاشة هاتفها “آيفون” مصممة لكي تتوافق مع نظام تشغيل “آي أو إس” وتحديثاته المستمرة، من أجل تقديم أفضل أداء وجودة.

وحذرت من أن تركيب شاشة غير أصلية، قد ينجم عنه حدوث مشكلات في التوافق أو الأداء. بما في ذلك في اللون والسطوع واستنزاف البطارية.

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وبناء على هذا التحضير، ففي حالة اكتشاف شركة “آبل” استخدام أحد عملائها لإصلاح تابع لجهة خارجية وغير رسمية، ستظهر رسالة تحذير جديدة أمامه على الشاشة تقول: “رسالة عرض مهمة. غير قادر على التحقق من أن “آيفون” على شاشة “آبل” أصلية.

كما أنه سيتم تثبيت رسالة تحذير على شاشة قفل الهاتف بعد أول 4 أيام من الإصلاح غير الرسمي.

يشار إلى أن شركة “آبل” مرت هذا الأسبوع بسلسلة من الإحباطات، منها تعرض ملايين هواتف “آيفون” للقرصنة، وحدوث بطء في تشغيلها، بسبب آخر تحديثاتها “آي أو إس 13″، وكذلك تسريب التصميم الأولي لهاتف “آيفون” للعام المقبل 2020.