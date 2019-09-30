هادي أسود يُهدي جمهوره كليب “الليلة” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان هادي أسود كليب جديد لأغنية تحمل اسم “الليلة” عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

الأغنية رومانسية من كلمات عادل رفول، فيها غزل، ووعود ووفاء، وهي من ألحان جورج مارديروسيان، توزيعBehim Avmedoski Bekito وتسجيل استوديو فادي جيجي.

أمّا الكليب فهو من إخراج سليم سموح وقد صوّره هادي أسود في الولايات المتحدة الأمريكية مع راقصات أميركيات. وقد طغى على العمل المصوّر جو إيجابي مليء بالألوان والرقص والحيوية.

لمشاهدة كليب “الليلة”: