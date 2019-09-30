متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان هادي أسود كليب جديد لأغنية تحمل اسم “الليلة” عبر قناته على موقع “يوتيوب”.
الأغنية رومانسية من كلمات عادل رفول، فيها غزل، ووعود ووفاء، وهي من ألحان جورج مارديروسيان، توزيعBehim Avmedoski Bekito وتسجيل استوديو فادي جيجي.
أمّا الكليب فهو من إخراج سليم سموح وقد صوّره هادي أسود في الولايات المتحدة الأمريكية مع راقصات أميركيات. وقد طغى على العمل المصوّر جو إيجابي مليء بالألوان والرقص والحيوية.
لمشاهدة كليب “الليلة”:
كانت هذه تفاصيل خبر هادي أسود يُهدي جمهوره كليب “الليلة” – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.