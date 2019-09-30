خاص- ورد الخال الى الشام على وجه السرعة

تتوجه الممثلة اللبنانية ورد الخال اليوم الاثنين الى الشام على وجه السرعة للبدء بتصوير مسلسل جديد بعنوان “يا مالكاً قلبي”، حيث تشارك في بطولته الى جانب النجم السوري عباس النوري وباقة من النجوم من كتابة عثمان جحى وإخراج علي علي. يتألف العمل من 10 حلقات وانتاج شركة “غولدن لاين”.

وفي التفاصيل علمنا أن “ورد” تلقت اتصالاً من الشركة المنتجة منذ اسبوع تقريباً، حيث تم الاتفاق معها على بطولة العمل مع العلم ان الممثلة اللبنانية نادين الراسي كان من المتوقع ان تلعب هذا الدور، الا انه تم استبعادها وحلول ورد مكانها في اللحظات الاخيرة.

وفور انتهاء ورد من تصوير مشاهدها في الشام تعود الى بيروت لتبدأ تصوير مسلسلها الجديد “عشيق امي” الذي يجمعها مع النجم السوري خالد القيش كتابة رازي وردي، اخراج كنان اسكندراني وانتاج شركة مروى غروب.