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شكرا لقرائتكم خبر عن دوللى شاهين تقدم أغنية سينجل جديدة مع الملحن أحمد البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة اللبنانية دوللى شاهين مع الملحن أحمد البرازيلى فى أغنية "سينجل" جديدة لم يكشف عن اسمها حتى ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات علاء مناع حسبما صرح البرازيلى لـ"الخليج 365"، مضيفاً أن الأغنية تقدم دوللى بشكل مختلف وأنها من الأصوات المختلفة والمميزة على الساحة الغنائية.
وطرحت دوللى شاهين العام الماضى ألبوم بعنوان "سندريلا" وتضمن ١٠ أغنيات هى "سندريلا"، "دوللى"، "بنت شرقية"، "حلوة عربية"، "حبيبى غير" "سنة سعيدة"، "نظراته"، "لو ع الفراق"، "حالة خاصة"، "بابا"، كما طرحت أيضاً أغنية "يا حبيبتى يا أمى" بمناسبة عيد الأم.
يذكرأن آخرأعمال المطربة دوللى شاهين أغنية "الحاجة داعيالك"،من كلمات شفيق كارم ألحان تومى وتوزيع أشرف البرنس، كما أحيت شهر يونيو الماضى حفل غنائى بمنطقة العين السخنة.
أحمد البرازيلى و دوللي شاهين
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