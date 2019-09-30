شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج The Suicide Squad يصطحب فريق عمل فيلمه لمشاهدة الـ Joker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب المخرج جيمس جن فريق عمل فيلمه الجديد The Suicide Squad لحضور العرض الأول لفيلم Joker، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي في بـ موقع "تويتر" صورة تجمعهم بعد مشاهدة الفيلم.



The Suicide Squad

يذكر أن جن كان قد أعلن عن الـ 24 ممثل لـ فيلمه الجديد The Suicide Squad، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 6 أغسطس من عام 2021، حيث كشف عن الأسماء من خلال نشر صورة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر.

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وأكد "جن" أن الفيلم سيقوم ببطولته مارجوت روبي وجويل كيننامان وفيولا ديفيس اللاتى ستعيدان الأدوار التي لعبوها في فيلم DC " Suicide Squad" الذى طرح عام 2016، وسينضم إليهم فريق الممثلين الجدد وهم تيكا وايتيتي وبيتر كابالدي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وستورم ريد وبيت دافيدسون وديفيد داستالمشيان ودانييلا ميلشيور.

أما عن الممثل الأمريكى العالمى ويل سميث الذى كان من أعضاء فريق عمل الفيلم الأول فإنه لن يعود في ثانى أجزاء الفيلم.

الجزء الثانى من The Suicide Squad، يحكى قصة مجموعة من أبطال الشرالتي أجبرتها الحكومة على العمل من أجل الخيروإنقاذ البشرية.

وحقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 768 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، حسبما نشر موقع " variety ".