شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شائعات وفاة دريد لحام.. العرض مُستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شائعة تلو الأخري باتت تطارد النجم الكبير دريد لحام على مدار الأيام الأخيرة كلها تدور حول وفاته، وهو الأمر الذى دفعه للتعليق علي ذلك من خلال التصريح بقوله : "البعض يريدني أن أموت وليكن ذلك، اعتبروني ميتًا، اكذبوا على أنفسكم وعلى الناس، وترحموا عليّ، لا مشكلة".

وهو الأمر الذى عكس غضبه من تلك الشائعات الذى اعتاد النجم السوري عليها فى الآونة الأخيرة، كما لم أنها لم تقف عند تصريحاته فلم يلبث أن نفى موته قبل يومين ليتفاجأ خلال الساعات الماضية بشائعة جديدة تأكد رحيله عن الدنيا نفاها الفنان جبريال عبد النور عبر صورة نشره معه من خلال حسابه على انستجرام، وهي الصورة التي تأكد مسلسل الشائعات مع أحد أهم النجوم فى الشرق الأوسط على مدار سنوات حفر فيها اسمه من ذهب.