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الشيف بوراك في ضيافة نانسي عجرم وابنتيها ميلا وإيلا بعد زيارة يارا

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farah.hassan 0 تبليغ

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يتواجد الشيف الركي بوراك في لبنان، وهو زار مجموعة من المشاهير الذين رحبوا به ونشروا صوراً لهم معه، من بينهم الفنانتين يارا ونانسي عجرم.

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الشيف بوراك زار يارا في بيتها، وتحولت الى شيف وحضرت له الطعام كما أشارت على إنستقرام، الامر الذي استدعى تدخل الدوزي الذي يزور تركيا حالياً فطلبت منه ان يغيّر وجهته سفره ويحضر إلى لبنان.

 

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ومن بعدها زار الشيف  بوراك الفنانة  نانسي عجرم في بيتها والتقط صوراً معها ومع إبنتيها  ميلا وإيلا في حديقة منزلها.

ويعرف عن مشاهير العالم العربي انهم غالبا ما يقصدون مطعم الشيف بوراك خلال تواجدهم في تركيا.

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