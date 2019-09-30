ماغي بو غصن في أول ظهور لها مع زوجها بعد إنتكاستها الصحية

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في أول صورة لها بعد شفائها من عملية جراحية دقيقة في الرأس لإستئصال ورم حميد، نشرت الفنانة ماغي بو غصن صورة لها مع زوجها، وظهرت وهي في كامل صحتها وعافيتها، وتمنت الصحة لمتابعيها.
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كما إحتفلت الفنانة ماغي بو غصن بعيد ميلاد إبنها ونشرت صورة من الاحتفال وعبرت عن فخرها به وتمنت له الصحة والعافية والنجاح.
وكانت ماغي بو غصن قد طرحت قبل مدة تسجيلا صوتيا أعلنت فيه عن انها بخير وتماثلت للشفاء، كما نشرت صديقتها الممثلة جيسي عبدو صورة لهما من الخلف، الأمر الذي أثار الشكوك حول سبب تمنّع ماغي عن إظهار وجهها.
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ومع إقتراب البدء بتصوير أعمال رمضان 2020 لم تعلن ماغي بو غصن حتى عن عملها الجديد الذي سوف تشاركمن خلاله بالموسم الرمضاني المقبل، علما أن شركة "إيغل فيلمز" كانت قد كشفت عن عدة اعمال من بينها مسلسل لبناني مشترك من بطولة سيرين عبد النور ولكن لم يتم الكشف عن اسم الممثل الذي سوف يشاركها العمل.
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