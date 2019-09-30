ابتسام تسكت الى عالم التمثيل من جديد



كشفت الفنانة المغربية "ابتسام تسكت" خلال استضافتها ببرنامج "ساعة سعيدة" الذي تقدمه الفنانة المغربية جميلة البدوي و زميلها و ابن بلدها عبد الفتاح الجريني على قناة "إم بي سي 5"، أنها خاضت تجربة التمثيل مرة أخرى في فيلم سينمائي، رفقة عدد من الفنانين والنجوم المغاربة.



30 مليون

الفيلم بعنوان "30 مليون" حسبما كشفت ابتسام، بالتعاون مع المجموعة الإعلامية " إم بي سي" دون ذكر أي تفاصيل أكثر عن الفيلم سوى عنوانه، وأنه سيعرض على القناة الجديدة.

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دور البطولة

و من المنتظر أن تؤدي ابتسام تسكت دور البطولة إلى جانب الممثلة كريمة غيث، بمشاركة عدد من الكوميديين المغاربة أهمهم يسار المغاري، والثنائي إدريس، ومهدي، اللذين شاركا إلى جانب تسكت في بطولة سلسلة "إدريس، وسحتوت" الكوميدية في رمضان قبل الماضي، إضافة إلى الممثل رفيق بوبكر، ومليحة العرب فاتي جمالي فيما إخراج الفيلم يعود للمخرج، ربيع ساجيد ، والسيناريو من تأليف بشرى ملاك والثنائي إدريس ومهدي.



أغنية شعبية مصرية

في المقابل كشفت أنها تحضر لأعمال غنائية جديدة من بينها أغنية مصرية شعبية.