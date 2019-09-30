الشيف بوراك أوزدمير يزور نانسي عجرم في منزلها – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: زار الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير منزل النجمة اللبنانية نانسي عجرم في لبنان.

ونشر الشيف على صفحته الخاصة عبر انستجرام مقطع فيديو من أجواء هذه الزيارة، حيث ظهر فيه برفقة محبوبة الملايين نانسي وعائلتها على الغداء في منزلهم.

كما نشر أوزدمير عبر خاصية “الستوري”، بعض الصور التي تجمعه مع نانسي وابنتيها ميلا وإيلا وقد كان لافتًا ارتداء كل منهما تي-شيرت طُبعت عليها صورة لبوراك.