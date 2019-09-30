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وفاء فاروقالإثنين 2019/9/30 06:50 م بتوقيت أبوظبي
الممثل الهندي أرجون كابور - أرشيفية
فجر الممثل الهندي أرجون كابور، مفاجأة كبيرة حول فيلم "كبير سينغ"، الذي حقق نجاحاً كبيرًا بعدما وصلت إيراداته إلى ٣٧٢.٣٠ كرور هندي، أي ما يعادل ٥٣ مليون دولار.
وتحدث أرجون كابور لـ"العين الإخبارية" للمرة الأولى عن الفيلم الذي بدأ عرضه في دور السينما الهندية يونيو/حزيران الماضي، مبديًا إعجابه الشديد بكل تفاصيله.
وقال أرجون كابور: "كنت مرشحاً لأداء دور البطولة قبل شاهيد، ولكن انشغالي في هذا الوقت دفع المخرج سانديب ريدي فانجا للتعاقد معه".
وأضاف: "عندما أخبرت المخرج لاحقاً بأنني يمكنني التنسيق بين أعمالي، والانضمام للفيلم، كان بالفعل قد ارتبط بشاهيد، لذلك لم أقدم (كبير سينغ)".
وعلق كابور على نجاح الفيلم قائلاً: "شاهدت الفيلم مرتين، ووجدته مثاليًا، سواء من حيث أداء النجوم شاهيد وكيارا أدفاني، وحتى أغاني الفيلم والحبكة الدرامية، فهو بالفعل يستحق أن يكون أفضل أفلام ٢٠١٩، وفي بعض المشاهد لم أستطع منع نفسي من تخيل نفسي ككبير سينغ".
فيلم "كبير سينغ" مصنف رومانسي اجتماعي، تدور أحداثه حول شاب تغيرت حياته بعد قصة حب مع إحدى طالبات كلية الطب التي كان يعمل بها كمعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر أرجون كابور لـ"العين الإخبارية": كنت مرشحا لبطولة "كبير سينغ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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