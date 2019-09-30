آخر ظهورٍ لمحمد الخامس كان يدعم فيه هذه الفنانة.. فما ردّها على نبأ وفاته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يزال خبر وفاة الفنان الجزائري الشاب محمد الخامس زغدي، أحد نجوم برنامج "فنان العرب"، يمثل صدمةً في الوسط الجزائري خاصةً بعد أن تضاربت الأنباء حول أسباب الوفاة وتداول أكثر من رواية بشأنها، ليحسم شقيقه طبيعة الوفاة.

وكان آخر ظهور للفنان الجزائري محمد الخامس زغدي، قبل رحيله بساعاتٍ؛ إذ نشر صورة جمعته بمواطنته عايد أولمو، عبر حسابه على إنستغرام، حيث أبدى دعمه لها في برنامج المواهب "ذا فويس" والذي تقدمت فيه للمنافسة على اللقب.

وعلقّ محمد الخامس، على الصورة قائلًا: "ونقول ألف مبروك تأهل صديقتي الصدوقة، ربي يوفقك شرفتينا حبيبتي".

من جانبها نعته عايدة ألمو، بعد علمها بخبر وفاته فأعادت نشر صورتهما سويًا وعلقّت: "الله يرحمه ويحسن عليه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

واستطاعت عايدة ألمو، التأهل إلى مرحلة المواجهة بعد أن اكتسبت ثقة المطربة الإماراتية أحلام، والتي التفّت لها كأول مدربة بعد أدائها أغنية باللغة الإنجليزية على مسرح "ذا فويس" ودخلت أحلام في المنافسة على المتسابقة الفنانة المغربية سميرة سعيد، إلا أنَّ عايد ألمو اختارت الانضمام لفريق أحلام.

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وفي السياق ذاته كشف عبد الجبار زغدي، شقيق الفنان الراحل محمد الخامس زغدي، السبب الحقيقي وراء وفاته، موضحًا أنَّ العائلة تمكنت من معرفة تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة محمد الخامس عبر كاميرا المنزل.

وأكد عبدالجبار، في مداخلةٍ هاتفية عبر تلفزيون "النهار"، أنّهم يملكون في المنزل كاميرات مراقبة وثقّت تفاصيل الحادث، مضيفًا: "إحنا بالبيت عندنا كاميرات وشقيقي كان في جامعة أغادير ووصل إلى المنزل ولم يكن معه المفتاح فاضطر للصعود على عمود كهربائي ثم طاح من فوقه".

ونفى عبد الجبار زغدي، شقيق محمد الخامس زغدي، كافة الروايات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والتي قالت إنَّ شقيقه تُوفي مقتولاً.

وبشأن آخر لقاءٍ جمعه بشقيقه محمد الخامس، قال عبد الجبار زغدي: "كنا مع بعضنا بالأمس وكان يتجول معي بالأمس بالسيارة وندور بالطنابير ونضحك سويًا ونغني وياه".

ويعدُّ الفنان الراحل من نجوم برامج الهواة في العالم العربي؛ إذ عرفه الجمهور الجزائري في برنامج "ألحان وشباب" عام 2010، ثم انتقل إلى المشرق العربي وشارك في برنامج "Arab idol" عام 2013.