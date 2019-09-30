ريكي مارتن وزوجه السّوري يستعدّان لاستقبال طفلهما الرّابع.. كيف سيتم ذلك؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في عُطلة نهاية الأسبوع الماضية، شارك المُغنّي البورتوريكي العالمي ريكي مارتن، 47 عامًا، في العشاء الوطني لحملة حقوق الإنسان بدورته الـ 23 في ولاية واشنطن الأمريكية، وتمّ تكريمه بجائزة الرؤية الوطنية عن دوره في دعم مُجتمع المثليين.

وتواجد بين الحضور زوج مارتن، الرّسام السوري جوان يوسف، بالإضافة إلى توأميهما البالغين من العُمر 11 عامًا؛ فالنتينو وماتيو.

وفي خِطاب قُبول الجائزة على خشبة المسرح، قال ريكي: "عائلتي هُنا، جوان لا أستطيع رؤيتك، زوجي جوان أحبّك".

واستطرد المُغنّي البورتوريكي خِطابه قائلًا: "توأميّ الجميلين؛ فالنتينو وماتيو، إنهما أيضًا هُنا، أحبّكما من كل قلبي، أنتما قوّتي وتلهماني كُلّ يوم، وتُحفّزاني للمضيّ قُدمًا فيما أفعل، أنتما ولدانِ رائعان".

Advertisements

ولم ينس مارتن من ذكرِ ابنته لوسيا، البالغة من العُمر 8 أشهر، فقد وصفها بـ "نور حياتي"، وأضاف بأنها في المنزل مع جدّتها.

أمّا مُفاجأة الخِطاب، فكانت إعلان ريكي وجوان بأنهما يستعدّان لاستقبالِ طفلٍ رابع وضمّه إلى عائلتهما الكبيرة، ولم يفصح عن طريقة الإنجاب، لكن بالتّأكيد ستكون عن طريق أمٍّ بديلة.