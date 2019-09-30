شكرا لقرائتكم سلسلة جديدة من أفلام "حرب النجوم" من إنتاج "مارفل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتعاون كيفن فيغي رئيس "مارفل ستوديوز" مع شركة "لوكاس فيلم" لإنتاج فيلم جديد من سلسلة "حرب النجوم".

وفي هذا السياق، اعتبر آلان هورن، الرئيس المشارك لشركة "والت ديزني ستوديوز"، في حديث لصحيفة "ذا هوليود ريبورتر" أنه من المنطقي أن يتعاون فيغي مع رئيسة "لوكاس فيلم" كاثلين كينيدي للمساعدة في الدخول بحقبة جديدة من رواية "حرب النجوم".

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ومنذ توليه رئاسة شركة "مارفل ستوديوز"، التي استحوذت عليها "ديزني" عام 2009، حوّل فيغي الكيان إلى أنجح امتياز في تاريخ السينما، حيث حقق مبيعات تذاكر في جميع أنحاء العالم بأكثر من 22 مليار دولار.

تدخل "حرب النجوم" هذه المرحلة الجديدة بعد انتهاء قصة "سكاي ووكر" في ديسمبر/كانون الأول.

ويعد منتجا فيلم "لعبة العروش" أيضا لفيلم من سلسلة "حرب النجوم" الجديدة، وكذلك يعد مخرج فيلم "الجيداي الأخير" ريان جونسون.