بشرى تنشر فيديو لها على "إنستغرام" وهي ترقص على يدق الباب للهضبة

نشرت الفنانة بشرى فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الصور «إنستجرام» من حفل الفنان عمرو دياب الذي أقيم خلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة.

وظهرت درة وهي ترقص على أغنية «يدق الباب» للهضبة في حفل الجونة، وانهالت التعليقات عليها من متابعيها على وأشادوا بجمال الفيديو.

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يذكر أن حفل الفنان عمرو دياب جاء على هامش فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثالثة، التي أقيمت في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر الماضى



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