عرض مقتطفات من الوثائقي "تاريخ الإمارات" في واشنطن









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عرضت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة مقتطفات حصرية من السلسلة الوثائقية المرتقبة "تاريخ الإمارات" يوم 24 سبتمبر في مقر قناة "ناشيونال جيوغرافيك" في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالتعاون مع كل من "إيمج نيشن أبوظبي" و"أتلانتك برودكشنز" بحضور نخبة من القادة وعلماء الأثار والخبراء المتخصصين من قناة "ناشيونال جيوغرافيك" ومركز ميريديان الدولي ووزارة الخارجية الأميركية ومعهد سميثسونيان وجامعة جورجتاون وغيرها من المؤسسات التعليمية والحكومية ومؤسسات الأعمال.



وتلا العرض جلسة نقاش ترأسها الشيخ سلطان سعود القاسمي، الباحث والمختص في الشؤون العربية، بمشاركة كل من هناء مكي، رئيس قسم الأفلام الوثائقية في "إيمج نيشن أبوظبي"؛ وبيتر مغي، رئيس قسم الآثار في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي؛ وعيسى يوسف مدير إدارة التنقيب والمواقع الأثرية بهيئة الشارقة للآثار.

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وسيتم إصدار السلسلة الوثائقية العالمية، من إنتاج شركة "أتلانتك برودكشنز" الحائزة على جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتلفزيون "بافتا"، في ثلاثة أجزاء مقدمة بصوّت الممثّل الإنجليزي جيريمي أيرونز الفائز بجائزة الأوسكار. وتعتمد السلسلة أحدث تقنيات التصوير والعرض، بما في ذلك نظام الرسومات المنتجة بواسطة الحاسوب (CGI) وتقنية التصوير بزاوية 360 درجة، وتتضمن مشاهد أثرية مذهلة توثق التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتاريخها العريق الممتد لأكثر من 125 ألف سنة، والذي توّج أبرز إنجازاته التاريخية بتشكيل اتحاد الإمارات في العام 1971.

المرعشي

وفي كلمتها الترحيبية، قالت دانة المرعشي، رئيسة شؤون الدبلوماسية الثقافية لدى سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن: "تكتسب السلسلة الوثائقية ’تاريخ الإمارات‘ أهمية خاصة، فهي تأخذنا على متن رحلة فريدة تسبر أغوار تاريخنا العريق وتسلّط الضوء على أجدادنا وأسلافنا وما قدموه من جهود استثنائية لرفعة شأن الوطن، كما ترصد بداياتنا المتواضعة منذ آلاف السنين مروراً باتحاد الإمارات السبع تحت اسم دولة الإمارات العربية المتحدة قبل قرابة 50 عاماً، ووصولاً إلى مكانتنا الحالية بين الأمم المتقدمة المصحوبة بطفرة في ميادين التعليم والثقافة والابتكار وطموحاتنا نحو معانقة الفضاء."

يوسف

من جانبه قال عيسى يوسف مدير إدارة التنقيب والمواقع الأثرية بهيئة الشارقة للآثار: "يعد هذا العمل الوثائقي إنجازاً مهماً لدولة الإمارات، يصوّر من خلاله رحلة مشوقة عبر ماضينا العريق والمتنوع من خلال تسليط الضوء على الاكتشافات الأثرية ضمن أبرز المواقع التاريخية في المنطقة. ويتيح عرض السلسلة على نطاق عالمي للمشاهدين الفرصة للتعرف على حضارات ملهمة بتفاصيل لم يسبق لها مثيل على الإطلاق، وسيساعدنا في الوقت نفسه على إيصال رسالة للعالم أجمع بأن الإمارات كانت ولا تزال أرض التسامح والتعايش على مر العصور."

الجدير ذكره أنه سيتم بث الإصدار العالمي من العمل الوثائقي بأجزائه الثلاثة في جميع أنحاء العالم عبر قناة "ناشيونال جيوغرافيك" في وقتٍ لاحق من هذا العام. كما ستعُرض نسخة محلية منه مدتها خمس ساعات، من تقديم "إيمج نيشن أبوظبي" وإنتاج "أتلانتك برودكشنز"، على القنوات التلفزيونية المحلية والإقليمية خلال الخريف الجاري.

يشار إلى أن العمل من تقديم "إيمج نيشن أبوظبي" وإنتاج "أتلانتك برودكشنز" لمؤسسها أنتوني غيفن الحائز على جوائز "إيمي" و"بافتا" ومنتج الوثائقي الشهير "الحاجز المرجاني العظيم" مع ديفيد أتينبورو والفيلم الوثائقي "التتويج" مع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا

هذا وتلا العرض الوثائقي جلسة نقاش ضمت الشيخ سلطان سعود القاسمي وهناء مكي، وبيتر مغي، وعيسى يوسف، بالتعاون مع سفارة الدولة في واشنطن

