الهيئة الأرمينية الأميركية عاتبة على كيم كارداشيان









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: هاجمت الهيئة الوطنية الأرمينية في الولايات المتّحدة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان الأميركية من أصول أرمينية بسبب صناعة ماركتها الخاصة بمشدات البطن SKIMS في تركيا. حيث كتبت بياناً عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" جاء فيه: "بلغنا أنك تصنعين بعض منتجات SKIMS في تركيا. ننمنى أن تقومي بتصنيعها في أرمينيا التي تشتهر بيدها العاملة الحرفية وخدماتها".

إلا أنها بررت بردها عبر "تويتر" كاتبة: "حين بدأت بتحقيق حلمي بتأسيس ماركة خاصة بمشدات الخصر، أردت صنعها بأفضل طريقة ممكنة. وبعد استشارة الكثير من الخبراء والبحث العالمي لأفضل الإنتاجات، وجدنا بعضها في تركيا".



وأضافت شارحة أنها ضدّ التمييز من أي نوع، وضد البناء على الماضي، قائلة: "سأزور أرمينيا خلال أسبوعين، وأتمنى أن أخلق فرص عمل للأرمنيين من ضمن منتجات SKIMS في المستقبل". وختمت: "إحداث التغيير يتطلب العمل مع جميع الأشخاص رغم الاختلافات السياسية."

