شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جمان 20.. لهذا السبب نجح العمل فى خلق جماهيرية كبيرة بمنطقة الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً تلو الآخر يستحوذ المسلسل الخليجي ( جمان ) على اهتمام العديد من المتابعين بعدما خلق له قاعدة جماهيرية عريضة طوال حلقاته الماضية مما جعله من أهم المسلسلات حالياً في منطقة الخليج.

قصة مسلسل جمان تدور حول مناقشة مؤلفته الكاتبة علياء الكظمي العادات والتقاليد في المجتمعات العربية، وخاصة الخليج العربي، تزامنًا مع التطور الكبير في التكنولوجيا الحديثة، وتأثير ذلك التطور على العادات والتقاليد في تلك المنطقة حيث يسلط الضوء على العلاقات وكيفية تطورها أكثر.

مسلسل جمان 20

وهو الأمر الذى يبرز أهميته فى الدراما الخليجية خلال هذا الوقت بسبب اختلافه وأهمية الموضوعات الذى يتطرق لها من ناحية تغير طريقة تفكير المرأة ونظرتها للرجل، بالإضافة إلى نظرة المجتمع بصفة عامة لها من ناحية أخري وإختلافها عما كانت عليه فى السابق بصورة كبيرة جداً مثلما يظهر خلال الأحداث طوال الحلقات الماضية وحتي الحلقة الـ 20.

مسلسل جمان من بطولة نور الغندور التي تلعب دور جمان، وهدي الخطيب التي تلعب دور والدتها إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم عبدالله التركماني، منى مكي ومن إخراج خالد جمال.