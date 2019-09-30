لجنة من 10 فنانين لتحكيم 6 مسرحيات بمهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان المسرح العالمي في دورته السابعة والثلاثين 10 فنانين من تخصصات مختلفة يحكمون العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان والتي وصل عددها لـ 6 عروض مسرحية تتنافس علي جوائز الدورة الـ 37 . وتكونت اللجنة من الفنان الدكتور علاء قوقة والدكتور والكاتب حاتم حافظ والمخرج سامح عبد العزيز والمخرج رؤوف عبد العزيز والسيناريست محمد سيد بشيرو المخرج محمد أمين و الفنان طارق لطفي و الفنان ميدو عادل والفنان محمود البزاوي والمخرج أحمد خالد أمين. يذكر ان المهرجان تقدم للمشاركة فيه 50 عرضًا وتم اختيار 6 عروض فقط للمشاركة فى الدورة الجديدة التى تقام باسم الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى، وتضم قائمة العروض المشاركة كلاً من مسرحية "الوردة والتاج" تأليف جيه بى بريستلى إخراج إبراهيم أشرف، و"الوحوش الزجاجية" تأليف تينسى وليامز رؤية وإخراج يوسف الأسدى، بالإضافة إلى مسرحية "نجونا بأعجوبة" من تأليف ثورنتون وايلدر وإخراج أسماء إمام، و"عطيل يعود" تأليف نيكوس كازندزاكى إخراج علاء الوكيل، و"المنور" تأليف أنطونيو باييخو إخراج خالد شكري. المهرجان يقام برعاية رئيس الأكاديمية وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور أشرف ذكي ومدير المهرجان مصطفي حسني الكتبي ووكيل المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مدحت الكاشف .

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