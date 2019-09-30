شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..الشيف بوراك يطبخ لنانسى عجرم فى منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الشيف التركى الشهير بوراك، إلى لبنان السبت الماضى والتقى محبيه و متابعيه الذين يحرصون على متابعته و معرفه ألذ الوصفات التى يعدها.

وشارك الشيف بوراك، متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بزيارته للفنانة نانسى عجرم فى منزلها و أعداد الطعام سويا، واستقبلته نانسى وابنتيها ميلا و ايلا حيث ظهرن في الصورة يرتدن تيشرت عليه صورة " بوراك" و قلوب حمراء.

كما زار الشيف التركى بوراك، يارا فى منزلها قبل زيارة نانسى عجرم، وكشفت الفنانة يارا، عن زيارة الشيف التركي الشهير بوراك، لمنزلها في بيروت بلبنان، ونشرت صور تجمعها مع بوراك، عبر حسابها على إنستجرام.

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وكتبت يارا على الصور قائلة:" صبحيّه لنصبّح عليكم بمفاجأة، وفجأة شوفوا مين فاجأني ونوّرني بزياره عندي بالبيت أحلى وأهضم وأقوى، والله محتارة شو إطبخلو على الغدا، مش عارفه شو بس بدّي إبهرواشو بتقترحوا ممكن اطبخلو؟؟، شكراً "شيف بوراك لزيارتك، نوّرتني وأسعدتني".



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