شكرا لقرائتكم خبر عن تقلا شمعون:لا أريد الجمهور يكرهنى بسبب دورى فى "عروس بيروت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ عرض الحلقة الأولى له، حاز مسلسل عروس بيروت على اهتمام قطاع عريض من المشاهدين بسبب أجواء الحب والرومانسية التى تجمع بين بطلى المسلسل ظافر العابدين وكارمن بصيبص، حيث نجح المسلسل اللبنانى فى القضاء على الدراما التركية تماما، خاصة أنه تخطاهما فى الجماليات والرومانسيات بمراحل كثيرة.

وتحدثت الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، لـ " الخليج 365 "،عن كيفية تقمصها دور ليلى فى "عروس بيروت"، قائلة "الست ليلى أخذت منى جهد كبير ولا أريد أن يكهرنى الجمهور بسببها، لأنها ليست شريرة كما ظهرت.. مضيفة:"الصعوبة كانت بينى وبين نفسى للتقمص وتقديم دور المرأة الصلبة القوية التى تؤمن بـ مبادئها فقط ولا تبالى بمن حولها".

يذكر أن مسلسل "عروس بيروت" كتبته نادين جابروبلال شحادات، وبطولة التونسى ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مى صايغ، ليا مباردي، علاء الزغبي، سامى أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادى ابراهيم.