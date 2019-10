شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا ثرون تظهر على طبيعتها وتستغني عن الـMAKE UP × صورتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية بيلا ثرون أنها صاحبة ماركة الماكياج "Filthy Fangs"، ولذلك يتوقع الكثيرين أن النجمة الشابة لا تستطيع أن تستغني عن الماكياج خلال ظهورها سواء فى الأحداث الفنية العالمية أو فى حياتها العادية .

فاجأت بيلا ثرون البالغة من العمر 21 عام محبيها وعشاقها بظهورها مستغنية تماما عن مساحيق التجميل وفضلت أن تظهر جمال وجاذبية وجهها بشكل طبيعي، حيث نشرت بيلا علي صفحتها الشخصية على "إنستجرام" عدة صورة التقطتها في حمام السباحة وكانت مرتدية ملابس السباحة باللون الأزرق، كما أكملت جمال إطلالتها بارتداء مجموعة من الأكسسوارات الفضية .

يذكرأن بيلا ثرون قدمت عدد من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها: "The Duff" و"Keep Watching" و"You Get Me" و"Assassination Nation"، وغيرهم .



بيلا ثرون (2)