شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ينشر صورة جديدة أمام برج إيفل أثناء إجازته فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرالنجم اللبنانى راغب علامة، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة له أمام برج ايفل بفرنسا أثناء قضاءه إجازة قصيرة هناك، بعد ضغط في مرحلة الصوت وبس من برنامج "ذا فويس"، وكتب تعليق على صورة :"صباح الخير"

وأحيا "راغب علامة"، حفلا غنائيا مؤخرا ضمن مهرجانات غوسطا في لبنان، وذلك بعد سلسلة من الحفلات التي أحياها هذا الصيف، والتي توزّعت ما بين أمريكا، وفرنسا، ومصر، ولبنان، وتونس. وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل كبيرمن جمهوره وبدأها "اللى باعنا "، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالي"، و"نسينى الدنيا".

يذكرأن راغب علامة طرح مؤخراً أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة"عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب، إلى جانب اختيار كلماتها بعناية مع أسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.