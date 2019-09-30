شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لأحمد فهمى وهنا الزاهد من شهر العسل.. كل واحد لوحده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، والوعكة التى تعرضت لها أثناء قضائها شهرالعسل مع زوجها أحمد فهمى، موجها رسالة شكر لكل من أطمئن عليها فى وعكتها الأخيرة .

ونشرت هنا، صورة جديدة من أول أيام شهرالعسل التى قضتها فى جزر المالديف، وكتبت عليها قائلة:" شكرا لكل الناس اللي كلمتني و اللي بعتولي واللي سألوا عليا، و اللي دعولي ،أنا الحمد لله بقيت كويسة و أكتر حاجة اتبسطت منها إني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع الامهات والأطفال يجروا يسألوا أول حاجة هنا أنتي كويسة ؟ خضيتينا عليكي و كأنهم من أهلى".

كما نشرالفنان أحمد فهمى صورة له بمفرده أيضاً من شهر العسل على أحد الشواطئ فى المالديف، وداعبه الفنان أكرم حسنى " مش كفاية بقى ونركز فى شغلنا ولا ايه"، كما مازحه الفنان خالد الصاوى وكتب له قائلا:"والعه ".

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وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمى قد أقيم مؤخرًا، فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم "أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومنى الشاذلى وعمرو يوسف وكندة علوش، وأشرف عبد الباقى، وهشام ماجد، ولبلبة، وعلاء مرسى، والناقد طارق الشناوى، وعمرو الليثى، وإسلام جمال، وخالد عليش، وحارس الأهلى السابق أميرعبد الحميد، وكريم عفيفى.



أحمد فهمى