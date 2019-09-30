أحمد فلوكس يوجه رسالة للزعيم عادل أمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: أعرب الفنان أحمد فلوكس عن حبه للنجم الكبير عادل أمام، موجهًا له رسالة، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر فلوكس صورة له من طفولته جمعته بالزعيم عادل أمام وعلق عليها: "بحبك يازعيم من زمان". يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم "الممر"، الذي شارك فيه العديد من النجوم، أبرزهم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج شريف عرفة.

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