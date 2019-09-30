أحمد صيام يكشف موعد تصوير "ملاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان أحمد صيام، إنه يبدأ تصوير مسلسل "ملاك"، خلال الشهر القادم.
وأكد "صيام" في تصريح خاص لمصراوي، أنه سيبدأ تصوير مشاهده الألى 10 أكتوبر القادم، معربا عن سعادته بالمشاركة في العمل.
وأضاف: "المسلسل 45 حلقة، ومن المقرر طرحه خارج السباق الرمضاني، والكلام عن موعد عرضه بالقنوات سابق لأوانه".
مسلسل "ملاك" بطولة كريم فهمي، أحمد صيام، صبري فواز، أيتن عامر، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر.
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