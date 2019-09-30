بعد وصوله لـ123 كيلو.. خالد سليم يكشف لـ"الخليج 365" كيف فقد وزنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان خالد سليم تصوير دوره في مسلسل "بلا دليل"، الذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني على إحدى القنوات الفضائية.

وقال خالد في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "سعيد جدًا بالتجربة التي تجمعني بالجميلة درة، ومع فريق عمل رائع بجد، هو مسلسل مختلف يقوم على الإثارة والتشويق، ويتطرق لقضايا مهمة، وتدور أحداثه في 45 حلقة، تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي".

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وعن السر في فقدانه الكثير من الوزن، أوضح "اتبعت نظام غذائي مُكثف جدًا، بعد وصول وزني لـ123 كيلو بسبب الكورتيزون الذي تناولته فترة إصابة أحبالي الصوتية مطلع العام، وعقب خضوعي لعملية جراحية في شهر مارس الماضي".

وتابع "بداية من شهر أبريل وحتى الآن، أسير على كورس غذائي ورياضي مكثف، لكن مالوش علاقة بالعضلات، ومع عرض (بلا دليل) عليا لقيت أن الدور مينفعش يكون شخص بيروح جيم، فقررت ملعبش حديد ومخليش فيه شكل عضلات، لأنه شخص عملي جدا كل همه جمع الفلوس، ويسعى لعقد صفقات جديدة".

"بلا دليل" بطولة خالد سليم، درة، حازم سمير، جمال عبد الناصر، إسلام جمال، أكرم الشرقاوي، عمر الشناوي، أحمد كرارة، إنعام الجريتلي، ديانا هشام، شيرين عرفة، من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.