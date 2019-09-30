رسالة جديدة من هنا الزاهد بعد أزمتها الصحية.. والنجوم "عين وصابتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

طمأنت الفنانة هنا الزاهد الجمهور على حالتها الصحية عقب تعرضها لوعكة صحية، استدعت نقلها المستشفى أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها أحمد فهمي بسنغافورة.

ونشرت هنا صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها بجزر "المالديف".

ووجهت رسالة شكر لجمهورها، وكتبت:" شكرًا لكل الناس اللي كلمتني واللي بعتولي واللي سألوا عليا، واللي دعولي، أنا الحمد لله بقيت كويسة وأكتر حاجة اتبسط منها إني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع".

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واستكملت:" الأمهات والأطفال يجروا يسألوا أول حاجة هنا انتي كويسة؟ خضيتينا عليكي، وكأنهم من أهلي".

وانهالت التعليقات على الصور من نجوم الفن، وقالت الفنانة علا رشدي: " سلامتك حبيبتي، عين وصابتك يا حلوة!!! حمدلله على السلامة".

وكتبت الفنانة آيتن عامر: مرحبا بعودتك يا حبيبتي"، وعلقت الفنانة لقاء الخميسي:" حمدالله على سلامة الحلويين".

وكان الفنان أحمد فهمي أعلن تعرض زوجته لوعكة صحية، خلال قضائهما شهر العسل، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لهنا الزاهد من المستشفى.