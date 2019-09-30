أروى جودة: مهرجان الجونة له مصداقية.. "ما وراء المحيط" أدهشني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة أروى جودة عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي اختتمت الجمعة الماضية، بحضور عدد كبير من النجوم حول العالم.

وقالت "جودة"، في تصريحات خاصة لمصراوي:" أسعدني جدًا أن أغلب الأفلام التي عُرضت في الجونة السينمائي رفعت لافتة كامل العدد، وأن الأفلام التي شاركت في النسخة الثالثة أقوى من التي شاركت في النسخ السابقة".

وأضافت: "هذا يدل على أننا نجحنا في أن نثبت للعالم قدرتنا على إدارة مهرجان عالمي بكل هذه المصداقية، كما أن الأفلام المشاركة في المهرجان من جميع أنحاء العالم، مما يعني أن العديد من الدول كانت حريصة على المشاركة في المهرجان".

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وعن رأيها في الأفلام المعروضة، قالت "جودة": "فيلم ما وراء المحيط أدهشني للغاية، وهو يحكي قصة تحدي التجديف الأصعب الذي خاضه المغامر المصري عمر سمرة برفقة لاعب الترايثلون عمر نور، لعبور مسافة 3000 ميل بحري في المحيط الأطلنطي من سان سيباستيان دي لا جوميرا إلى ميناء نيلسون دوكيارد الإنجليزي في أنتيجوا، وكان لذلك بعد إنساني بجانب المغامرة".

وأوضحت: "ما أثار إعجابي هو المغزى النهائي للرحلة، إذ وجه صناعه رسالة للمشاهد بضرورة الاهتمام بالأشخاص الذين يضطرون للهجرة عبر البحر لأسباب مختلفة".

واختتمت: "الأبطال مكنش هدفهم تسليط الضوء على نفسهم، والفيلم حقيقي حلو جدًا".

يذكر أن أروى جودة انضمت مؤخرًا لفريق عمل فيلم "عقد الخواجة" بطولة أحمد الفيشاوي وهيفاء وهبي.