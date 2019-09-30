محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره، بأول صورة له منذ تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية، أثناء قضائهما شهر العسل في سنغافورة. ونشر فهمي الصورة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها على أحد شواطئ جزر المالديف في لقطة كوميدية. Advertisements وعلق صديقه الفنان أكرم حسني على الصورة قائلًا: "مش كفاية بقى ونركز في شغلنا ولا إيه" وكانت الفنانة هنا الزاهد قد تعرضت لوعكة صحية أثناء قضائها شهر العسل في سنغافورة ودخلت المستشفى، وعادت إلى مصر منذ أيام، وتستعد لإجراء عملية جراحية.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي في أول ظهور بعد مرض هنا الزاهد.. وأكرم حسني يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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