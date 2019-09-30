أصالة تنعى المطرب الشاب محمد زغدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نعت الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، المطرب الجزائري الشاب محمد زغدي. وعلقت: "يا ألله على هالخبر شو بشع وصعب، الله يرحمه حبيبي ويغفر له ويصبّر قلب أهله وصحابه وحبايبه، يا ربّ العالمين يحفظكم ويطوّل بعمركم". ورحل المطرب الشاب عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 26 عاما، إثر سقوطه من فوق عمود كهربائي أمام منزله.

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