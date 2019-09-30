محمد زغدي.. نجم "آراب أيدول" الذي سقط ميتًا بسبب عمود الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، المطرب الجزائري الشاب محمد زغدي، عن عمر يناهز 26 عاما.
الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن الفنان الشاب:
_ محمد الخامس زغدي بن خليفة، ولد في ولاية وادي سوف شرق الجزائر.
_ في 2014، تقدم لبرنامج اكتشاف المواهب الشهير "آراب أيدول" إلا إنه خرج في المراحل الأولى من البرنامج.
_ في 2015 تقدم لبرنامج "فنان العرب"، وأشاد به الفنان السعودي الكبير محمد عبده.
_ شارك في برنامج "نجوم وشباب 3"، وحظى بشعبية كبيرة في الشارع الجزائري.
_ أحيا عددا كبيرا من الحفلات بالجزائر، وحققت حفلاته نجاحا، وكان ضيفا على العديد من البرامج بالقنوات الجزائرية.
_ له عدد من الأغاني والكليبات، أبرزها "مزال مزال"، "عارفه زين"، وغيرها.
_ قدم عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب عدة أغاني لكبار المطربين، منها "فات الميعاد" لكوكب الشرق أم كلثوم، و"أما براوة" للفنانة نجاة الصغيرة".
_ بعد عودته من الخارج برفقة صديقه، حاول الصعود على عامود كهرباء، لدخول منزله بعد نسيانه "مفتاح" المنزل، إلا إنه
سقط ميتا.
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