محمد زغدي.. نجم "آراب أيدول" الذي سقط ميتًا بسبب عمود الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، المطرب الجزائري الشاب محمد زغدي، عن عمر يناهز 26 عاما.

الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن الفنان الشاب:

_ محمد الخامس زغدي بن خليفة، ولد في ولاية وادي سوف شرق الجزائر.

_ في 2014، تقدم لبرنامج اكتشاف المواهب الشهير "آراب أيدول" إلا إنه خرج في المراحل الأولى من البرنامج.

_ في 2015 تقدم لبرنامج "فنان العرب"، وأشاد به الفنان السعودي الكبير محمد عبده.

_ شارك في برنامج "نجوم وشباب 3"، وحظى بشعبية كبيرة في الشارع الجزائري.

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_ أحيا عددا كبيرا من الحفلات بالجزائر، وحققت حفلاته نجاحا، وكان ضيفا على العديد من البرامج بالقنوات الجزائرية.

_ له عدد من الأغاني والكليبات، أبرزها "مزال مزال"، "عارفه زين"، وغيرها.

_ قدم عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب عدة أغاني لكبار المطربين، منها "فات الميعاد" لكوكب الشرق أم كلثوم، و"أما براوة" للفنانة نجاة الصغيرة".

_ بعد عودته من الخارج برفقة صديقه، حاول الصعود على عامود كهرباء، لدخول منزله بعد نسيانه "مفتاح" المنزل، إلا إنه

سقط ميتا.