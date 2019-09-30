صور: حفل خطوبة جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - كشفت النجمة العالمية جنيفر لوبيز Jennifer Lopez عن حفل خطوبتها مع لاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز Alex Rodriguez.

ونشرت النجمة البالغة من العمر 50 عامًا، صورًا لها وهي تقبّل خطيبها في حفل الخطوبة، على حسابها في انستقرام، أرفقتها بتعليق كتبت: "الليلة الأكثر جمالًا وأناقة".

ثم نشرت بعد ذلك صورة مع ابنتيها وخطيبها وصورة لها فقط، وأرفقتهما بتعليق مختصر فقط هو تاريخ الخطوبة 27/9/2019.

يشار إلى أنّ أليكس رودريغيز كان قد طلب الزواج من جنيفر لوبيز في شهر أذار/مارس المنصرم، حيث قدم لها خاتم الزواج على أحد شواطئ جزر الباهاماس في مشهد رومانسي.

يشار إلى أنّ ابنتي ألكسندر تعيشان معه ومع لوبيز، وهما إيلا (10 سنوات) ونتاشا (14 عامًا)، إضافة إلى توأمي لوبيز البالغين من العمر 11 عامًا، وهما ماكسيميليان وإيمي، وهما من زوجها الثالث مارك أنتوني.

أهم العلاقات التي عاشتها جنيفر لوبيز في حياتها

جنيفر لوبيز في حفل خطوبتها



بدأت أولى علاقاتها مع صديقها ديفيد كروز الذي ارتبطت به، لمدة 10 أعوام، منذ 1984 وحتى 1994.

أوياني نوا تزوجت لوبيز منه في عام 1997، وحدث الانفصال بينهما في يناير 1998.

تومي موتولا كانت لوبيز السبب الرئيسي في طلاقه، من الفنانة ماريا كاري، حيث ارتبطت به لفترة وجيزة بعد طلاقها عام 1998.

شين كومبس الذي عانت لوبيز في علاقتها معه بسبب تكرار خيانته لها، واستمرت علاقتهما مدة عامين.

كريس جود تزوجته لوبيز في عام 2001، لكنّ الزواج لم يستمر طويلًا، وتم انفصال الطرفين في 2002.

جنيفر لوبيز... 10 رجال وتوأمان



بن أفليك عاشت النجمة معه قصة حب عميقة ، وتُعتبر قصة حبهما من أشهر ثنائيات هوليوود، وأعلنا خطوبتهما في 2002، ووصلت تكلفة خاتم الخطوبة إلى 1.2مليون دولار، ولكن انفصل الثنائي في 2004 .

مارك أنتوني الذي عاشت معه أطول علاقة ، حيث تواعدا لفترة قصيرة في التسعينيات، وعاودا حبهما بشكل رسمي بزيجة صمدت 7 أعوام، نتج عنها إنجاب توأمين «ماكس وإيمي».

كاسبر سمارت الذي ارتبطت لوبيز فيه بعد طلاقها واستمرت علاقتهما حتى عام 2016، وهو يصغرها بسنوات عديدة، وأشركته في جولاتها الفنية، وأغانيها المصورة.

دريك جمعتها علاقة قصيرة وعابرة بالنجمة عام 2017 انتهت سريعًا.

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جنيفر لوبيز: أليكس رودريغيز هو علاقتي الجيدة الأولى



وفي بداية عام 2017، دخلت لوبيز في علاقة مع لاعب البيسبول أليكس رودريغيز.

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