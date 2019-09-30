هشام عباس يصدر أول ألبوم غنائي بعد غياب 9 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - يستعد المطرب هشام عباس لطرح ألبومه الجديد "عامل ضجة"، اليوم الاثنين، عبر القناة الرسمية لشركة "مزيكا" على موقع "يوتيوب، في أول عودة له إلى عالم الألبومات بعد غياب دام 9 سنوات الغنائية منذ آخر ألبوماته "ماتبطليش"، والذي أنتجته شركة "روتانا" عام 2009.

هشام عباس قرر ان يعوض غيابه عن الساحة الغنائية طوال السنوات الماضية، وحرص على أن يتضمن الألبوم الجديد 16 أغنية متنوعة ما بين الدراما والرومانسي ويقدمها بشكل مختلف عن ألبوماته السابقة.

وتعاون عباس في ألبوم "عامل ضجة" مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وعزيز الشافعي، وشادي نور، وكيرو راجي، ومن الملحنين عزيز الشافعي، وياسر نور، ومدين، وبلال سرور، ومعتز أمين"، والموزعين: "توما، ووسام عبدالمنعم، وهاني ربيع، وسيرجيو.



وطرح هشام عباس، مؤخرا، فيديو كليب جديد باسم "شاري بالغالي" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.

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