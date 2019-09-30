تعرف على تفاصيل حفل علي الهلباوي بساقية الصاوي

يحيى المطرب علي الهلباوي، حفلًا جديدًا على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوى فى الساعة الثامنة مساءً يوم الثلاثاء 17 من أكتوبر.
ومن المقرر أن يقدم "الهلباوي" فى الحفل مجموعةمميزة من الأغنيات، بالإضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتى.
ويذكر ان المطرب على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانىالدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر. قدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.
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