عارضو الباليه في مسارح البولشوي ومارينسكي وستانسلافسكي بالأوبرا

نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى التعاقد مع أشهر وأهم نجوم الباليه بأعرق المسارح الروسية المتخصصة، وهى" البولشوى، مارينسكى، ستانسلافسكى"، لتقديم حفلين متتاليين، وذلك فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 3 و 4 أكتوبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مشاهد من اشهر الباليهات الكلاسيكية التى شكلت تاريخ هذا الفن فى العالم منها بحيرة البجع ، القرصان ، كارمن ، شهرزاد ، الجمال النائم ، سبارتاكوس ، الحوريات ودون كيشوت أداء الكسندر فولشكوف " العارض الاول فى مسرح البولشوى" ، اوسكانا شوريك، ايفجينى ايفانشينكو،

الكسندر سافليف، ايرينا فارينتسيفا، ايفان ستينكوف "مسرح مارينسكى" وميخائيل بوخوف، ناتاليا ليدوفسكى "مسرح ستانسلافسكى" وأخرون.

يشار أن بداية فن الباليه فى روسيا ترجع إلي عهد القيصرة " أن " 1693 ـ 1740 حيث استقدمت من فرنسا " يابتست لاندى "أشهر مدربي البالية وقتِها ، و افتتحت له عام 1735 أول مدرسة للبالية بمدينة سان بطرسبورج، التى انحصر قبول تلاميذها من الأطفال علي أبناء حاشية البلاط المنعزلين عن عامة الشعب، ثم

جعله طموحه يتقدم عام 1737 بإلتماس إلي القيصرة يطلب القيام بتدريب عدد من الشباب ، ونال إلتماسه قبولاً ليكونوا أول نواة بنيت عليها مدرسة البالية الحديثة التي انتشرت فى أوروبا بعد ذلك ، وبعد وفاته مرت حالة من الركود بهذا الفن حتى عام 1801 حيث دعا القيصر باول الأول ، شارل ديديلو الى روسيا استمرار لرحلته الفنية فى مختلف أنحاء القارة ، ثم ازدهر هذا الفن علي يد ماريوس بيتيبا أستاذ الباليه الذي عكف علي تطويره وصولا الي ذروة عصره كما تتلمذ علي يده ميشيل فوكين حيث اعتبر الباليه مزيج من مناظر الديكور والموسيقى والحركة الراقصة وتم اعتبار هذه الفترة من أهم مراحل الباليه فى روسيا.