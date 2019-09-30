شاهد.. هنا الزاهد تفاجيء جمهورها من المالديف "قمر 14"

وجهت الفنانة هنا الزاهد، رسالة خاصة لجمهورها عبرت فيها عن سعادتها بمشاعر الحب التي أظهروها لها، والتي كشفت عنها أزمتها المرضية الأخيرة، وطمأنتهم علي حالتها الصحية، عير حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت هنا صورة لها من المالديف عبر حسابها، وعلقت عليها قائلة: "شكرا لكل الناس اللي

كلمتني و اللي بعتولي و اللي سألوا عليا، و اللي دعولي انا الحمد لله بقيت كويسة.. و اكتر حاجة اتبسط منها اني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع الامهات و الاطفال يجروا يسألوا اول حاجة هنا انتي كويسة.. خضيتينا عليكي و كأنهم من اهلي".يذكر أن الفنانة هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية شديدة، بعد حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم لها وتحدث عنه جميع رودا السوشيال ميديا، وأثناء تواجدها في سنغافورة لقضاء شهر العسل، وقد ساءت حالتها الصحية بشكل كبير مما اضطر زوجها الفنان أحمد فهمي لطلب الدعاء لها، حيث أُصيبت بميكروب في معدتها بعد تناولها إحدى الأكلات في مطاعم سنغافورة.