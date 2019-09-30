شاهد.. يسرا وإلهام شاهين في الإعلان عن تفاصيل أوبرا عايدة

أعلنت تفاصيل حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر، والاحتفال بمرور 150 عامًا على ميلاد أوبرا عايدة، في مؤتمر صحفي، أقيم أمس الأحد، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

شهد المؤتمر إعلان عددًا من الشخصيات كسفراء أوبرا عايدة ومنهم الفنانة نهال عنبر التي نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير انستجرام، وقالت في تعليقها عليها: "حفل تدشين سفراء أوبرا عايدة وأنا شرفت إني أكون سفيرة مع مجموعة جميلة وقديرة".

أضافت نهال: "أوبرا عايدة إن شاء الله هاتكون على معبد حتشبسوت يوم ٢٦ أكتوبر و٢٨ أكتوبر بحضور ٤٠٠٠ سائح من جميع أنحاء العالم يارب يقدرنا جميعا إننا نشرف مصر".

حضر المؤتمر عددًا من الشخصيات العامة ونجوم الفن، منهم " النجمة يسرا، الفنانة إلهام شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة نهال عنبر، الفنانة هالة صدقي، المطرب إيهاب توفيق، عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامي خيري رمضان".

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من المقرر أن تقام عروض "أوبرا عايدة" بمحافظة الأقصر في الفترة من 26 لـ28 أكتوبرالمقبل،

وتؤدي الكورية "ساي كيونج ريم" دور "عايدة" وهى من مواليد عام 1990 وتشتهر باسم "المغامر العظيم في السوبرانو الحديث" ويطلق عليه في الأوساط العالمية "صوت للموت من أجله".

درست البطلة الكورية الغناء في معهد "جوزيبي فيردي" في ميلانو، وفي أكاديمية "تيترو" وكانت واحدة من 6 مغنيات لعبن دور عايدة في ساحة "دي فيرونا" بإيطاليا، وقد أدت دور "عايدة" في "أرينا دي فيرونا" و"سيول" و"فورت" و"ميونيخ" و"طوكيو".

كانت أوبرا عايدة قد توقفت منذ حوالي 20 عامًا، وتجرى حاليًا كافة الاستعدادات بمحافظة الأقصر بالتعاون مع إدارة عروض أوبرا عايدة، وعددًا من شركات السياحة المصرية، حتى يخرج الحدث في أبهى صوره ليبهر العالم.