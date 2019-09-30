أحمد كمال يحيى حفل غنائي بساقية الصاوي

يحيى المطرب الشاب أحمد كمال، حفلًا غنائيًا بساقية عبدالمنعم الصاوي، يوم الخميس 10 من أكتوبر على مسرح الحكمة الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويذكر أن احترف أحمد كمال الغناء منذ عام 1999 وحصل على العديد من الجوائز على مستوى الجامعات المصرية في مجال الغناء

، وأنشأ فرقة مقام في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2012 وحتى الآن ، وهي تقدم عروضاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية منذ ذلك الوقت حتى الآن.