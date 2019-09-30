بالفيديو.. "تحيرك" تتجاوز المليون ونصف مشاهدة على يوتيوب

تخطت أغنية "تحيرك" للهضبة عمرو دياب حاجز المليون ونصف مشاهدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". الفيديوهات العالمي "يوتيوب". أغنية "تحيرك" من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع طارق مدكور، وتعد "تحيرك" هي الأغنية الرابعة من الألبوم، بعدما طرح الهضبة 3 أغنيات وهي: "بحبه، وأنا غير، ويوم تلات". حمزة، توزيع طارق مدكور، وتعد "تحيرك" هي الأغنية الرابعة من الألبوم، بعدما طرح الهضبة 3 أغنيات وهي: "بحبه، وأنا غير، ويوم تلات".

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