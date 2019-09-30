غدًا.. رنا سماحة تحيي حفلًا غنائيًا بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية، غدًا، المطربة رنا سماحة لإحياء حفلًا غنائيًا علي خشبة المسرح الكبير، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم رنا

خلال الحفل باقة من اشهر أغانيها التي يحبها الجمهور، منها "ها أنا ها أنت، في غيابك، همي كبير، بينا خير، عيش حياتك، غلطت من الأول، وغيرها".يذكر أن فيديو كليب "ها انا ها انت"، هو اخر أعمال رنا سماحة التي طرحتها باللهجة المغربية، منتصف يونيو الماضي، عبر موقع يوتيوب، كلمات يونس آدم، ألحان مروان أصيل، توزيع أشرف بن صفية، وإخراج سامي بساط.