غدًا.. رنا سماحة تحيي حفلًا غنائيًا بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية، غدًا، المطربة رنا سماحة لإحياء حفلًا غنائيًا علي خشبة المسرح الكبير، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن تقدم رنا
يذكر أن فيديو كليب "ها انا ها انت"، هو اخر أعمال رنا سماحة التي طرحتها باللهجة المغربية، منتصف يونيو الماضي، عبر موقع يوتيوب، كلمات يونس آدم، ألحان مروان أصيل، توزيع أشرف بن صفية، وإخراج سامي بساط.
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