10 أطعمة ضرورية لصحة دماغ الطفل وتعزيز الذاكرة

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - يحتاج دماغ الطفل إلى تغذية كما هو الحال بالنسبة لباقي أعضاء الجسم، وخاصة في مرحلة النمو، إذ يجب أن يحصل على العناصر الغذائية الأساسية ليقوم بوظائفه على النحو الأمثل، وفيما يلي مجموعة من الأطعمة الضرورية للحفاظ على صحة دماغ الطفل وتعزيز الذاكرة لديه، بحسب موقع مو جنكشن الإلكتروني:

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