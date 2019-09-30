محمد رمضان يجهز لـ«البرنس» برعاية محمد سامي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل المخرج محمد سامى حالياً كتابة الحلقات الأولى من مسلسل “البرنس” للنجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، حيث أن سامى مخرجاً ومؤلفاً للمسلسل، الذى تقوم على إنتاجه شركة “سينرجى”.

وانتهى سامى من كتابة أول 5 حلقات من المسلسل حتى الأن، حيث من المقرر أن ينتهى من كتابة المسلسل خلال شهر ديسمبر المقبل.

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مسلسل “البرنس” يجمع محمد رمضان وسامى للمرة الثانية بعدما قدما سوياً مسلسل “الأسطورة” وحققا نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد ، مى عمر، روجينا، هادى الجيار وأخرون، وتدور أحداث مسلسل “البرنس” فى إطار شعبى إجتماعى .

ويعود محمد رمضان من المغرب الفترة المقبلة عقب انتهاء تصوير كليب جديد بعنوان ” السلطان” ليعقد جلسات عمل مع حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى ومحمد سامى للاتفاق على الشكل النهائى للمسلسل واختيار الممثلين المشاركين، والتفاصيل الأخرى .

والجدير بالذكر أن محمد رمضان قدم أخر أعماله الدرامية، مسلسل “زلزال” الذى عرض فى شهر رمضان 2019، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، حنان سليمان، وأخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج سينرجى .