سوناكشي سينها تكشف إطلالتها الأولى من فيلم Laal Kaptaan

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت الشركة المنتجة لفيلم الممثلة سوناكشي سينها Laal Kaptaan، الإطلالة الأولى لها، والتي لم يسبق لها مثيل وفي يوم الجمعة 27 سبتمبر، وقد وصفها المخرج نافديب سينغ بأنها دور حتمي.

يمكن مشاهدة، سوناكشي في الصورة التي نشرتها وسائل الإعلام، وهي جالسة في قاعة كبيرة، تستعد بشكل جميل وتجلس بأناقة على مرتبة.

وعلى الرغم من أن وجهها مغطى وراء الحجاب، إلا أن عينيها تحكي قصة مؤثرة، ربما هي تنتظر حبيبها، وقد أضاف ثوبها وحليها إلى جمال المظهر.

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في السياق ذاته، يعود النجم الكبير سيف على خان على الشاشة الفضية مع Laal Kaptaan، حيث يشارك سينها بطولة العمل الفني، المتوقع إطلاقه بدور العرض السينمائي في 18 أكتوبر.

الفيلم من إنتاج أناند راي، الذي خسر الكثير العام الماضي، بعدما خيّب فيلم النجم الكبير شاروخان “زيرو” الآمال، في شباك التذاكر.

كانت سوناكشي قد واجهت انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بسبب عجزها عن إجابة سؤال حول الأساطير الهندوسية، خلال استضافتها في حلقة الجمعة من برنامج “من سيربح المليون” أو Kaun Banega Crorepati في نسخته الهندية الحادية عشر، تقديم النجم أميتاب باتشان.