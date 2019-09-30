مصطفى خاطر يشارك هيفاء وهبى بطولة «حجر الاسكندر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان والنجم المصري مصطفى خاطر، في بطولة فيلم “حجر الاسكندر” للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، والذي من المقرر بدء تصويره هذا الأسبوع، ليكون البطل الثانى مع أحمد الفيشاوى، حيث التحق خاطر بعد اعتذار الفنان أحمد داوود عن العمل لانشغاله بفيلم آخر يستعد لتصويره خلال الأسابيع القليلة القادمة.

فيلم “حجر الاسكندر” كان يحمل اسم “عقد الخواجة” وتم تغييره وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى والسورى معتصم النهار وأروى جودة وجارى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

وعلى جانب أخر، يستعد خاطر لتصوير باقى مشاهده فى فيلم “العارف” مع أحمد عز وأحمد فهمى، وإخراج أحمد علاء الديب، وذلك بعدما صور عدد من مشاهده فى بلغاريا الشهر الماضى، ويشارك فى بطولة العمل محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2020.

وكان آخر أعمال مصطفى خاطر، مسلسل “طلقة حظ” تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة “سينرجى”، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.