لميس الحديدي تعود للشاشة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غيابها عن الساحة الإعلامية خلال الفترة الماضية، قررت الإعلامية المصرية لميس الحديدي العودة إلى الشاشة من خلال برنامج جديد.

الإعلامية المصرية ستعود للشاشة من خلال برنامج يحمل عنوان “القاهرة الآن” على قناة “العربية الحدث”، والذي يضع الشأنين المصري والإقليمي تحت المجهر بأسلوب مبتكر قادر على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وخاصة الشباب عبر منصات تفاعلية متعددة.

ومن المقرر أن تبث الساعة الأولى من البرنامج مباشرة عبر شاشة الحدث، على أن يتحول في ساعته الثانية إلى البث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حصرا، مع فقرات مبتكرة وميزات تفاعلية لن تظهر عبر البث التلفزيوني التقليدي، في صيغة لم يعهدها الإعلام العربي من قبل.

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وفي أول تعليق للميس على برنامجها الجديد، قالت: “تغمرني السعادة لعودتي إلى بيتي الأول، مجموعة قنوات العربية، التي عملت بها لسنوات في بداية مسيرتي الإعلامية كمراسلة اقتصادية من القاهرة”.

وأضافت: “أشعر بمزيد من الفخر أن تكون انطلاقتي الجديدة على شاشة الحدث، القناة التي أثبتت في السنوات الأخيرة مهنية وكفاءة حازت على احترام المشاهد العربي ومتابعته، آمله ان تكون مشاركتي ببرنامج (القاهرة الآن) إضافة لقناة الحدث ومشاهديها”.

ومن جانبه، قالنبيل الخطيب، مدير عام مجموعة قنوات العربية: “نحرص دائما على التجدد والوصول إلى شرائح أوسع من المشاهدين على المستويين الجغرافي والعمري، ولذلك وقع الاختيار على لميس الحديدي لتقدم (القاهرة الآن) ليكون بداية لعصر إعلامي جديد تعيد معه قناة الحدث تعريف معنى الإعلام الجديد والمبتكر والقادر على الوصول إلى الجمهور بمعناه الأوسع”.

وتابع: “المشاهد لم يعد مجرد متلقٍ، هو اليوم عامل متفاعل لديه الحق في أن نعمل للوصول إليه عبر المنصات التي يختارها هو، سواء كانت تلك المنصة جهاز التلفزيون أو الأجهزة والمنصات الرقمية على أنواعها ولذلك نعد الجميع بتجربة إعلامية مبتكرة تنتظرهم مع برنامج (القاهرة الآن) الذي سيُبث الأحد والاثنين من كل أسبوع بين التاسعة والحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة”.